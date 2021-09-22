Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе

Мужчина работал наемником еще с чеченской войны и потом воевал почти во всех горячих точках, в частности на востоке Украины.

Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе

Отец 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в РоSSии, воевал в составе роSSийских вооруженных формирований на востоке Украины.

Как сообщает роSSийское издание "Znak", об этом журналистам рассказал сосед семьи.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - сказал мужчина.

По его словам, деньги на ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, дали ему "собственные родители". Летом он со своим одноклассником отправился на полигон, чтобы пристрелять оружие.

Мужчина считает, что мать Бекмансурова "наверняка знала" о планах сына, но предпочла не заострять на этом внимание. "Она какой-то большой руководящий работник", - заявил сосед Бекмансуровых.

Напомним, утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в РоSSии была открыта стрельба. Нападавшим оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате нападения были убиты 8 человек, еще 19 человек получили ранения.

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