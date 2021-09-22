Зеленский в США пообещал украинской диаспоре двойное гражданство

Президент Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства. Об этом глава украинского государства заявил на встрече с представителями украинских организаций и церквей США , проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности, для украинцев Америки", - цитирует Владимира Зеленского агентство Укринформ.

Вместе с тем президент отметил, что в отношении закона о двойном гражданстве в Украине "не все просто".

"Этого нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он, имея в виду РоSSию.

В свою очередь президент Украинского комитета Конгресса Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины. И таким образом - способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС , восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта Nord Stream 2.