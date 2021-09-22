Зеленский передал генсеку ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в РоSSии

Президент попросил у Антониу Гутерриша содействия в освобождении заключенных и пригласил его в Украину.

В рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН , в частности, в вопросе реформирования Организации и укрепления ее роли в преодолении глобальных вызовов.

«Для нашего региона таким вызовом остается роSSийская агрессия», - цитирует слова президента Украины его пресс-служба.

Президент передал Генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в РоSSии. Он попросил у Антониу Гутерриша содействия в освобождении заключенных.

Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией по безопасности на Донбассе.

«Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются», - сообщил Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский рассказал генсеку ООН об итогах саммита Крымской платформы и отметил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы этой инициативы со стороны Организации. Он заявил, что «способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации».

Собеседники также обсудили участие Украины в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

Владимир Зеленский пригласил Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша с визитом в Украину.

Напомним, дебаты в рамках Генассамблеи ООН начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Ожидается, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступят около 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД .

Украину представит президент Владимир Зеленский, он выступит сегодня, 22 сентября.