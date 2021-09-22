Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию в Крыму и "Северный поток-2"

Глава государства поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в РоSSии.

Президент України Владимир Зеленский, находясь с визитом в США , провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Президент Украины проинформировал Урсулу фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов. Глава государства поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в РоSSии.

Владимир Зеленский и Президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина-ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве .

Президент Украины также поблагодарил собеседницу за недавнее решение Еврокомиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро.

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила существенный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток-2" является прежде всего вызовом для европейского региона. Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы", - говорится в сообщении.