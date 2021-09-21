Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление главы украинского государства на общих дебатах состоится 22 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На открытии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.
Выступление главы украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды - параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.
Ежегодные общие прения начинаются 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств - членов Организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, например, вопросы мира и безопасности или приема новых членов, требуют большинства в две трети голосов. В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас - 193.