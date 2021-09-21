Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На открытии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Выступление главы украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды - параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.

Ежегодные общие прения начинаются 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.