Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Выступление главы украинского государства на общих дебатах состоится 22 сентября.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На открытии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Выступление главы украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды - параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.

Ежегодные общие прения начинаются 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств - членов Организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, например, вопросы мира и безопасности или приема новых членов, требуют большинства в две трети голосов. В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас - 193.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла к рассмотрению проект госбюджетаРада приняла к рассмотрению проект госбюджета
Зеленский: Генассамблея ООН - одна из площадок, где можно найти решение по Донбассу и КрымуЗеленский: Генассамблея ООН - одна из площадок, где можно найти решение по Донбассу и Крыму
Зеленский ввел в действие решение СНБО о об увеличении бюджета на оборонуЗеленский ввел в действие решение СНБО о об увеличении бюджета на оборону
В митинге в поддержку Трампа приняли участие максимум 200 человекВ митинге в поддержку Трампа приняли участие максимум 200 человек
СНБО принял решение об увеличении оборонного бюджета Украины на 2022 годСНБО принял решение об увеличении оборонного бюджета Украины на 2022 год
Зеленский своим указом утвердил Стратегический оборонный бюллетень УкраиныЗеленский своим указом утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины
В Офисе президента подтвердили участие Зеленского в Генассамблее ООНВ Офисе президента подтвердили участие Зеленского в Генассамблее ООН
Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход УкраиныЗеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход Украины
Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали среди сессииДепутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали среди сессии
Кабмин принял новые карантинные нормыКабмин принял новые карантинные нормы
Последние новости
Подгружаем последние новости