BlackSeaNews создал полную базу данных юридических лиц, к которым применены санкции за агрессию РФ против Украины

База содержит всю историю принятия решений о применении санкций по каждому субъекту.

Эксперты Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и BlackSeaNews создали полную базу данных юридических лиц, в отношении которых применены санкции Украины, США и ЕС в связи с агрессией РоSSийской Федерации против Украины.

Как отмечают составители базы данных Татьяна Гучакова и Андрей Клименко, это не только перечень коммерческих и политических организаций, включенных в списки на текущую дату. Она содержит всю историю принятия решений о применении санкций по каждому субъекту.

В настоящее время в базе содержатся данные по 1856 юридическим лицам.

В базе данных содержатся:

все юридические лица, содержащиеся во всех 29 указах Президента Украины, где речь идет о санкциях к юрлицам (начиная с 16 сентября 2015);

все юридические лица из списков SDN и SSI Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по четырем санкционным программам США в связи с роSSийской агрессией против Украины;

в связи с роSSийской агрессией против Украины; все юридические лица, содержащиеся в соответствующих решениях Совета ЕС .

Кроме того, в базе есть:

некоторые роSSийские предприятия, содержащиеся в других, не связанных с Украиной, списках OFAC;

часть роSSийских предприятий, в отношении которых применены экспортные ограничения США : Entity List (EL) и Military End User List (MEU List) Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США .

"В отличие от предыдущих баз данных, которые мы публиковали на сайте, это уже не статическая таблица по состоянию на какую-то дату, а программный продукт, который мы планируем регулярно менять и дополнять", - отмечают составители.