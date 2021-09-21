Добкин и глава местного "Нацкорпуса" идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

Внеочередные выборы городского головы состоятся 31 октября.

Добкин и глава местного "Нацкорпуса" идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы
Фото: city.kharkov.ua

Экс-нардеп Михаил Добкин и глава областного отделения организации "Национальный корпус" Константин Немичев баллотируются на выборах мэра Харькова как самовыдвиженцы.

Сегодня, 21 сентября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла их документы на регистрацию кандидатом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приняли сегодня документы от двух кандидатов-самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина", - сообщила агентству глава горизбиркома Елена Матвиенко.

Народный депутат нескольких созывов, экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин занимал должность городского головы в 2006-2010 годах. На очередных местных выборах в 2020 году был зарегистрирован кандидатом как самовыдвиженец, однако позже снял свою кандидатуру в пользу тогдашнего главы города Геннадия Кернеса, который находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Константин Немичев - глава областной организации "Нацкорпусу", позиционирует себя как единый кандидат от проукраинских сил.

Ранее местные организации шести проукраинских партий ( "Акцент", "Голос", "Демсокира", "Европейская солидарность", "Нацкорпус" и "Правый сектор") подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве на период выборов городского головы Харькова, который предусматривал определение и выдвижении единого кандидата.

В конце августа представители партий-подписантов провели голосование по кандидатуре единого кандидата, победителем которого оказался Немичев.

Однако позже две партии ( "Акцент" и "Европейская солидарность") отозвали свои голоса, при этом "ЕС" заявила, что оставляет за собой право выдвинуть своего кандидата.

Напомним, Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Со времени смерти избранного на очередных выборах городского головы Харькова Геннадия Кернеса городом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов.

Партия "Слуга народа" отказалась выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, поскольку "нет сильной кандидатуры, которая может бороться".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Блок рекламы


Похожие новости
Мэры украинских городов озвучили требования к власти, чтобы отопительный сезон начался вовремяМэры украинских городов озвучили требования к власти, чтобы отопительный сезон начался вовремя
Глава БЭБ хочет проверить, не разворовывают ли в Украине международную помощьГлава БЭБ хочет проверить, не разворовывают ли в Украине международную помощь
Глава БЭБ озвучил уровень зарплат в БюроГлава БЭБ озвучил уровень зарплат в Бюро
Глава БЭБ допускает возвращение в госбюжет части средств, выделенных на Бюро в этом годуГлава БЭБ допускает возвращение в госбюжет части средств, выделенных на Бюро в этом году
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава ГослесагентстваВ Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства
Глава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп ЗабродскийГлава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп Забродский
Глава БЭБ объяснил многомиллионную декларацию бережливостьюГлава БЭБ объяснил многомиллионную декларацию бережливостью
Глава Запорожской ОГА предложил выставить РоSSии счет за сорванный медузами курортный сезонГлава Запорожской ОГА предложил выставить РоSSии счет за сорванный медузами курортный сезон
Глава Минздрава: "COVID-19 становится пандемией невакцинированных"Глава Минздрава: "COVID-19 становится пандемией невакцинированных"
Последние новости
Подгружаем последние новости