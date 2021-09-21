Добкин и глава местного "Нацкорпуса" идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

Экс-нардеп Михаил Добкин и глава областного отделения организации "Национальный корпус" Константин Немичев баллотируются на выборах мэра Харькова как самовыдвиженцы.

Сегодня, 21 сентября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла их документы на регистрацию кандидатом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приняли сегодня документы от двух кандидатов-самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина", - сообщила агентству глава горизбиркома Елена Матвиенко.

Народный депутат нескольких созывов, экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин занимал должность городского головы в 2006-2010 годах. На очередных местных выборах в 2020 году был зарегистрирован кандидатом как самовыдвиженец, однако позже снял свою кандидатуру в пользу тогдашнего главы города Геннадия Кернеса, который находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Константин Немичев - глава областной организации "Нацкорпусу", позиционирует себя как единый кандидат от проукраинских сил.

Ранее местные организации шести проукраинских партий ( "Акцент", "Голос", "Демсокира", "Европейская солидарность", "Нацкорпус" и "Правый сектор") подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве на период выборов городского головы Харькова, который предусматривал определение и выдвижении единого кандидата.

В конце августа представители партий-подписантов провели голосование по кандидатуре единого кандидата, победителем которого оказался Немичев.

Однако позже две партии ( "Акцент" и "Европейская солидарность") отозвали свои голоса, при этом " ЕС " заявила, что оставляет за собой право выдвинуть своего кандидата.

Напомним, Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Со времени смерти избранного на очередных выборах городского головы Харькова Геннадия Кернеса городом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов.

Партия "Слуга народа" отказалась выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, поскольку "нет сильной кандидатуры, которая может бороться".