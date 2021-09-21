От политзаключенного Олега Приходько нет никаких известий с середины мая, - родные

Еще с середины мая от активиста Олега Приходько, которого роSSийский суд приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима, нет никаких известий.

Об этом рассказала дочь украинского политзаключенного Наталья, сообщают Крим.Реалии.

"В последний раз разговаривала с ним 15 мая в здании суда. С тех пор от него ни слуху, ничего не было. Его перевели во Владимирский централ. С 26 июня он находится там. Связи у нас с ним никакой нет до сих пор", - отметила Наталья.

По ее словам, Приходько жаловался на персонал русской колонии, ему не отдавали посылку и лекарства примерно 10 дней.

"У него проблемы со здоровьем. Лекарство не отдавали очень долго - на отечность ног, болезни мочеполовой системы. Я звонила в СИЗО , мне сказали, что он пользуется деньгами, но можно сказать все, что угодно. Звонила, просила, чтобы консул пошел, но пока тоже ничего", - рассказала дочь Олега Приходько.

Наталья уточнила, что ее мать планирует посетить судимого мужа, после чего появится новая информация о его состоянии.

Напомним, перед тем, как Приходько этапировали во Владимирский централ, два месяца не было известно о его местонахождении.

Украинский консул Тарас Малышевский раз посещал политзаключенного еще в мае в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Во Владимирском централе Приходько должен провести первый год заключения. Согласно приговору, первый год своего срока он должен провести в тюрьме-колонии, где заключенных постоянно держат в камерах.

Крымского активиста Олега Приходько задержали 9 октября 2019 года после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района.

ФСБ РоSSии обвинила его в подготовке подрыва здания администрации Сак "с целью влияния на принятие органами власти решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины".

Кроме того, следствие утверждало, что Приходько "при неустановленных обстоятельствах" изготовил взрывное устройство, поместив тротиловую шашку в корпус от огнетушителя. Устройство он якобы хранил в своем гараже, где его во время обыска 9 октября обнаружили сотрудники ФСБ.

Приходько вину отрицал и заявлял о том, что взрывчатку ему подбросили во время обыска. Он считает, что его преследуют за публичную проукраинскую позицию.

Позже ему додали еще один эпизод обвинения - планирование взрыва в здании генерального консульства РоSSии во Львове.

В Украине открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста Приходько в Крыму.