В "Слуге народа" назвали фейком информацию о новых обучениях нардепов в Трускавце

Радуцкий удивился вопросу о новом семинаре для "слуг" в условиях карантина.

В
Фото: Анна Стешенко

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий удивлен информацией в СМИ о намерении президента Владимира Зеленского провести обучение нардепов монобольшинства в Трускавце.

Радуцкий назвал такие сообщения ложными, сообщает Depo.ua.

"А кто вам сказал, что он (президент Владимир Зеленский, - ред.) должен собрать? А я не знал, что "Украинская правда" - это уже официальный орган президента Украины. Я - член политсовета партии "Слуга народа" и я впервые об этом слышу. Я не могу вам комментировать то, чего не существует. Находясь в политсовете партии, как вы считаете, если бы это обсуждалось, я бы знал? " - отметил он в эфире телеканала "Украина24" в ответ на вопрос по обучению нардепов в Трускавце в карантинных условиях.

Радуцкий добавил, что его коллеги, услышав об этом, тоже удивились такой информации.

"Они (нардепы от "Слуги народа", - ред.) смеются и говорят, когда мы в Трускавец едем? Никто об этом не слышал", - отметил он.

Информация о якобы новых учениях в Трускавце для «слуг народа» появилась на сайте издания "Украинская правда". Оно, ссылаясь на сообщение в своем Telegram-канале, отметило, что Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Источники якобы сообщили, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Напомним, в июле выбраны нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце.  

На "выпускной" до "слуг народа" приезжал президент Зеленский, который предупредил их о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний. При этом президент подчеркнул, что влиять на партию он не будет.

Недельный семинар обошелся "Слуге народа" в более 11 млн гривен.

В ноябре 2020-го глава партии Александр Корниенко анонсировал "Трускавец-2" для "слуг народа" в январе 2020-го. Однако из-за пандемии коронавируса обучение так и не провели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Блок рекламы


Похожие новости
Железняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округаЖелезняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округа
Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"
Рада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпанийРада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпаний
В Минкульте назвали сумму, необходимую для восстановления киевского костела Святого НиколаяВ Минкульте назвали сумму, необходимую для восстановления киевского костела Святого Николая
Кира Рудык: Кабмин должен урегулировать правила новых локдаунов, учитывая вакцинированное населениеКира Рудык: Кабмин должен урегулировать правила новых локдаунов, учитывая вакцинированное население
Дубилет-старший подал в суд с требованием убрать информацию о его розыске на сайте МВДДубилет-старший подал в суд с требованием убрать информацию о его розыске на сайте МВД
В "Слуге народа" назвали предательством отказ Котляра возглавить Кривой РогВ "Слуге народа" назвали предательством отказ Котляра возглавить Кривой Рог
В МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолетеВ МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете
Участники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSииУчастники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSии
Чернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГАЧернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости