В "Слуге народа" назвали фейком информацию о новых обучениях нардепов в Трускавце

Радуцкий удивился вопросу о новом семинаре для "слуг" в условиях карантина.

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий удивлен информацией в СМИ о намерении президента Владимира Зеленского провести обучение нардепов монобольшинства в Трускавце.

Радуцкий назвал такие сообщения ложными, сообщает Depo.ua.

"А кто вам сказал, что он (президент Владимир Зеленский, - ред.) должен собрать? А я не знал, что "Украинская правда" - это уже официальный орган президента Украины. Я - член политсовета партии "Слуга народа" и я впервые об этом слышу. Я не могу вам комментировать то, чего не существует. Находясь в политсовете партии, как вы считаете, если бы это обсуждалось, я бы знал? " - отметил он в эфире телеканала "Украина24" в ответ на вопрос по обучению нардепов в Трускавце в карантинных условиях.

Радуцкий добавил, что его коллеги, услышав об этом, тоже удивились такой информации.

"Они (нардепы от "Слуги народа", - ред.) смеются и говорят, когда мы в Трускавец едем? Никто об этом не слышал", - отметил он.

Информация о якобы новых учениях в Трускавце для «слуг народа» появилась на сайте издания "Украинская правда". Оно, ссылаясь на сообщение в своем Telegram-канале, отметило, что Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Источники якобы сообщили, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Напомним, в июле выбраны нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце.

На "выпускной" до "слуг народа" приезжал президент Зеленский, который предупредил их о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний. При этом президент подчеркнул, что влиять на партию он не будет.

Недельный семинар обошелся "Слуге народа" в более 11 млн гривен.

В ноябре 2020-го глава партии Александр Корниенко анонсировал "Трускавец-2" для "слуг народа" в январе 2020-го. Однако из-за пандемии коронавируса обучение так и не провели.