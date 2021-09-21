Вблизи железнодорожной станции в Донецкой области во время учений СБУ нашла настоящий схрон с взрывчаткой

Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей станции "Дружковка".

Во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области Служба безопасности Украины выявила настоящий схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.

Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка", сообщает пресс- центр СБУ.

По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

При осмотре тайника правоохранители среди прочего обнаружили 8 противотанковых реактивных гранат, 0,5 кг тротила и пластида, три противотанковые мины с временными взрывателями, 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, два стартовых заряда к противотанковой гранате, кумулятивный заряд, более 1,5 тыс патронов различного калибра, дымовую шашку.

"Меры по выявлению и обезвреживанию средств поражения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - отмечают в СБУ.

Продолжается следствие.

Ранее в сентябре тайник с большим количеством взрывчатки и гранат нашли на Закарпатье. Средства поражения, вероятно, принадлежали торговцам оружием.

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