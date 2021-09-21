Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым "сложной производственной ситуацией"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в кулуарах парламента.

"Большую часть действий, которые имели место в последние несколько дней, я бы отнес к некомандным действиям со стороны Дмитрия Алексеевича", - сказал Корниенко.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти потребовала рассмотреть на этой неделе антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который находится на больничном из-за коронавируса, выступил против.

"Фракция монобольшинства предлагает определенную адженду относительно антиолигархического пакета, в отношении которого у коллег есть свои оговорки, в частности, у главы Верховной Рады, который в свое время был выдвинут нашей фракцией. Он был первым номером списка и лидером нашей политической силы. Можно давать разные дефиниции тому, что происходит: конфликт, конфронтация, противоречия, противоположности ... Мы для себя называем - "сложная производственная ситуация", - сказал по этому поводу Корниенко.

При этом он не подтвердил, что в Раде собирают голоса за отставку Разумкова.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Разумков "открыто тормозит ключевые инициативы президента" и предупредил о возможности "жестких решений" со стороны Владимира Зеленского.