Первую собаку-спасателя в рядах ГСЧС Тернополя торжественно проводили на пенсию

Лабрадор неоднократно находил людей под завалами, а также "работал" в зоне АТО.

21 сентября в Тернополе проводили на заслуженный отдых лабрадора-ретривера по кличке Бим, который был первой собакой-спасателем в рядах ГСЧС в Тернопольской области.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

"В течение служебной карьеры Бим не раз демонстрировал свои профессиональные способности в поисково-спасательных операциях на открытой территории и в техногенных завалах. Также вместе со своим проводником пришлось Биму поработать и в зоне АТО", - говорится в сообщении.

Бим является обладателем международного сертификата спасательно-поисковой собаки. Он способен найти пострадавшего в самых экстремальных условиях, мог найти пострадавшего в руинах на четырехметровой глубине и почувствовать человека, который находится от него на высоте до двух метров.

Отмечается, что Бим также был самым молодым участником чемпионата мира среди собак-спасателей в Нидерландах и лучшим в национальном чемпионате, где в темноте нашел пострадавшего быстрее, чем другие собаки - всего за четыре минуты.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Ранее в сентябре кинологи силовых служб Украины провели антитеррористические учения. Силовики продемонстрировали действия штурмовых собак при задержании условного преступника, обнаружении взрывчатки и разминировании.