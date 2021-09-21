Первую собаку-спасателя в рядах ГСЧС Тернополя торжественно проводили на пенсию

Лабрадор неоднократно находил людей под завалами, а также "работал" в зоне АТО.

21 сентября в Тернополе проводили на заслуженный отдых лабрадора-ретривера по кличке Бим, который был первой собакой-спасателем в рядах ГСЧС в Тернопольской области.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

"В течение служебной карьеры Бим не раз демонстрировал свои профессиональные способности в поисково-спасательных операциях на открытой территории и в техногенных завалах. Также вместе со своим проводником пришлось Биму поработать и в зоне АТО", - говорится в сообщении.

Бим является обладателем международного сертификата спасательно-поисковой собаки. Он способен найти пострадавшего в самых экстремальных условиях, мог найти пострадавшего в руинах на четырехметровой глубине и почувствовать человека, который находится от него на высоте до двух метров.

Отмечается, что Бим также был самым молодым участником чемпионата мира среди собак-спасателей в Нидерландах и лучшим в национальном чемпионате, где в темноте нашел пострадавшего быстрее, чем другие собаки - всего за четыре минуты.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Ранее в сентябре кинологи силовых служб Украины провели антитеррористические учения. Силовики продемонстрировали действия штурмовых собак при задержании условного преступника, обнаружении взрывчатки и разминировании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко требует расследования, каким образом выборы в Госдуму проводились на территории УкраиныПорошенко требует расследования, каким образом выборы в Госдуму проводились на территории Украины
Марченко: в нынешних условиях сорокалетним не стоит рассчитывать на пенсиюМарченко: в нынешних условиях сорокалетним не стоит рассчитывать на пенсию
Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня НезависимостиРада собралась на торжественное заседание по случаю Дня Независимости
В Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости УкраиныВ Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости Украины
Авиация ГСЧС Украины вернулась из ТурцииАвиация ГСЧС Украины вернулась из Турции
Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне мисто" из-за выступления "языческой" группы BatushkaМэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне мисто" из-за выступления "языческой" группы Batushka
Мэр Тернополя призвал СБУ проверить роSSийских участников фестиваля "Файне мисто"Мэр Тернополя призвал СБУ проверить роSSийских участников фестиваля "Файне мисто"
Кабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитанияКабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитания
Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня КонституцииВерховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Конституции
СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР"СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости