Полиция передала в суд админпротокол на судью Колегаеву за июльское ДТП

Судья почти два месяца была на больничном и в отпуске.

Патрульная полиция передала в суд административный протокол, составленный в июле на судью Деснянского районного суда Киева Светлану Колегаеву после ДТП на Оболони.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"В течение более чем полутора месяцев нарушительница находилась то на больничном, то в отпуске, и ни разу на многочисленные письменные приглашения полицейских так и не явилась в управление патрульной полиции в г. Киеве для завершения оформления соответствующего административного материала. Поэтому, после выхода водителя с больничного, мы посетили ее по месту работы и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП)", - написал полицейский в фейсбуке.

Медицинское заключение в июле показало, что судья находилась за рулем в нетрезвом состоянии, но сама Колегаева этого не признает.

"С протоколом не согласна. С заключением врача-нарколога не согласна, поскольку существуют разногласия в заключении врача с результатом прибора «Драгер» и с выводами заключения, полученного в результате самообращения", - написала судья в протоколе.

Скандальное ДТП будет рассматривать Оболонский районный суд Киева .

Напомним, 22 июля вечером на Приречной улице в Киеве произошло ДТП. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес. Позже выяснилось, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева. По словам свидетелей, водитель находилась в неадекватном состоянии - у нее были "стеклянные" глаза, она не могла объяснить, кто она, и как ее зовут.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилена ответственность за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.