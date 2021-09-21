Полиция Великобритании предъявила обвинение третьему подозреваемому в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля - генерал-майору ГРУ Денису Сергееву.

Об этом сообщается на сайте городской полиции Лондона.

Британские газеты еще в феврале 2019 года сообщили, что одновременно с роSSийскими киллерами "Александром Петровым" (Александр Мышкин) и "Русланом Бошировим" (Анатолий Чепига) в Лондон прибыл некий "Сергей Федотов", который также принимал участие в операции.

Впоследствии оказалось, что на самом деле "Федотова" зовут Денис Сергеев, и он имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ. Он был руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне 2-4 марта 2018 года, поддерживал связь с офицерами в Москве.

Фото: met.police.uk

Фото: met.police.uk

Лондонская полиция через два года подтвердила эту информацию.

"Полиция изучает найденные доказательства того, что "Сергей Федотов" - это псевдоним Дениса Сергеева, и он является сотрудником роSSийской военной разведки ГРУ. Собранные доказательства также свидетельствуют о том, что "Руслан Боширов" и "Александр Петров" являются псевдонимами Анатолия Чепиги и Александра Мышкина соответственно, и эти лица являются членами ГРУ", - говорится в сообщении.

Сергееву-Федотову инкриминируют:

сговор с целью убийства Сергея Скрипаля;

покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли (сержант полиции, который первым осматривал дом Скрипалей и отравился "новичком")

причинение Юлии Скрипаль и Нику Бейли тяжких телесных повреждений;

владение и использование запрещенного химического оружия.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипаля стоит РоSSия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мышкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизнь удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" умерла 44-летняя Дон Стерджесс, которая стала случайной жертвой отравителей.