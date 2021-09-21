Рада разрешила покупать инновационные лекарства по договорам управляемого доступа

Новая процедура предназначена для закупки препаратов от редких болезней.

Рада разрешила покупать инновационные лекарства по договорам управляемого доступа
Фото: tovtao.te.ua

Верховная Рада во вторник, 21 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №4662, который разрешает покупать инновационные лекарственные средства за счет государственного бюджета по договорам управляемого доступа.

За это проголосовали 309 депутатов парламента.

Понятие договора управляемого доступа, или managed entry agreements (MEAs), появилось в украинском законодательстве в 2020 году после внесения изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении.

Основная задача применения процедур ДУД - обеспечение пациентов инновационными лекарственными средствами, которые не имеют генерических препаратов, в частности, при лечении тяжелых хронических заболеваний - онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Депутаты внесли соответствующие изменения в закон о публичных закупках, исключив до 31 декабря 2023 года из-под его действия приобретение оригинальных (инновационных) лекарственных средств, подлежащих закупке по ДУД.

В случае регистрации в Украине генерического лекарственного средства с таким же международным непатентованным названием и показаниями к применению, договор управляемого доступа подлежит досрочному расторжению.

Перечень лекарственных средств, которые будут приобретаться по ДУД, должен быть утвержден Кабинетом министров.

Механизм ДУД более 15 лет успешно работает в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Словения, Швеция, Дания и других.

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