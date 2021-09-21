В состав ВСК по делу "вагнеровцев" должна войти оппозиция, - Геращенко

Формирование Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в том виде, который есть сейчас, дискредитирует идею гражданского парламентского контроля. Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Дискредитируя саму идею гражданского парламентского контроля, вы вместо ВСК создали безумную "ТСН"-тусовку «Слуг народа». ... Эта безумная "ТСН" неделю назад вышла с бумажкой, написанной на Банковой, что никакой операции не было, а были только намерения, во всем виноват Порошенко. А потом в полном составе вместе со своей руководительницей сбежали, когда на эту тусовку пришли непосредственно разведчики, те, кто принимал участие в разработке операции, те, кто непосредственно свидетельствовал, что Порошенко давал указание начать ее. Те, кто должен был сказать ключевое: а кто же находился в тот роковой день в помещении на Банковой, кто слышал детали о начале последней фазы спецоперации. И наконец, кто тот крот, который передал все РоSSии», - отметила Ирина Геращенко.

По ее словам, "Европейская Солидарность" требует создания надлежащей ВСК, куда войдет оппозиция.