Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета

Первое чтение состоится через несколько недель.

Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета
Фото: Макс Левин

Верховная Рада приняла подготовленный и внесенный Кабинетом Министров проект государственного бюджета на 2022 год к рассмотрению.

Во вторник, 21 сентября, его представил депутатам министр финансов Сергей Марченко.

Проект бюджета предусматривает 1 277,7 млрд гривен доходов и 1 465,7 млрд гривен расходов. Уровень дефицита - 3,5%.

В бюджет заложено рост ВВП на 3,8%, инфляцию 6,2%, среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен, средний курс гривны - 28,6-28,7 грн/долл.

Согласно регламенту Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики на следующий год.

Если Рада после представления Кабмином проекта госбюджета на следующий год не отклоняет его, он считается принятым Радой к рассмотрению.

Напомним, что в 2020 году Верховная Рада приняла проект госбюджета в первом чтении 5 ноября, в целом - 15 декабря.

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