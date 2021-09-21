В Киеве будут судить семерых действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА

Национальная полиция в понедельник, 20 сентября, передала в суд обвинительный акт против трех нынешних и четырех бывших сотрудников Департамента социальной политики КГГА.

Их будут судить по обвинению в завладении бюджетными средствами в сумме 13,6 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры и Национальной полиции.

По версии следствия, деньги украли в течение 2017-2019 годов на договорах по закупке средств личной гигиены по завышенным вдвое ценам.

"Должностные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами частного общества и действуя в составе организованной группы, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, за средства городского бюджета в рамках целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам». При этом закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%", - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых - бывший директор Департамента соцполитики, действующий заместитель директора департамента, главный специалист отдела, заведующая сектором и бывший начальник отдела.

Санкция статьи 191 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что об этом деле стало известно в мае 2021 года, когда правоохранительные органы устроили целый ряд обысков в структурах КГГА: "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", Департаменте земельных ресурсов, Департаменте социальной политики.