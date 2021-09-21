Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что в Украине не нужен новый общий локдаун. Он уверен, что вакцинации и локальных ограничений достаточно для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил во время интервью «Украинскому радио».

Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Фото: "Сегодня"

Стоит ли помогать невакцинированным

К тому же Марченко отметил, что сомневается в том, что государство должно помогать тем, кто не хочет вакцинироваться.

«Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется», — сказал Марченко.

Чтобы обезопасить себя от возможных карантинов и локдаунов, надо сделать прививку от коронавируса, напомнил министр.

Повлияет ли карантин на бюджет

Марченко также отметил, что карантин не может существенно повлиять на государственный бюджет. Впрочем, с точки зрения экономической активности, локдаун повлияет на финансовое состояние страны, считает министр.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря и планирует ввести «желтую зону».

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