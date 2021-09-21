На Донбассе ранен военный ВСУ

РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, однако вечером роSSийско-оккупационные войска активизировали боевые действия и пять раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, роSSийские оккупанты вели "дразнящий" огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

Около Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья бойца - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 21 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - в районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минометы 120 калибра.

Напомним, в течение суток 20 сентября в зоне проведения ООС нарушений режима прекращения огня не было.