Три топ-чиновника ФРС могли иметь конфликт интересов. В том числе — председатель

В США разгорается скандал вокруг должностных лиц ФРС. Оказалось, что три из них имели в своих личных портфелях активы того же класса, который покупал ФРС. Среди них и председатель учреждения Джером Пауэлл, пишет CNBC.

Фото: aljazeera.com

Ни один из них не нарушил кодекс поведения Федерального резерва, но это ставит вопрос о конфликте интересов и надзора за чиновниками центрального банка.

Пауэлл удерживал в муниципальных облигациях между $1,25 млн и $2,5 млн — лишь малую долю от его общих активов. Хотя они были приобретены в 2019, он продолжал удерживать их, когда ФРС приобрел муниципальные облигации на $5 млрд, в том числе те, которые семейный фонд Пауэлла купил в 2016.

Президент бостонского Федерального резервного банка Эрик Розенгрен удерживал между $151?000 и $800?000 в фондах инвестиций в недвижимость (REIT), которые владели подкрепленными ипотекой ценными бумагами (MBS). Он провел 37 торгов в четырех REIT, в то время как ФРС приобрел MBS на почти $ 700 млрд.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Барклин держал от $1,35 млн до $3 млн в корпоративных облигациях. В прошлом году ФРС приобрел корпоративных облигаций на $46,5 млрд.

Вопрос о конфликте интересов

Должен ли ФРС запретить своим чиновникам удерживать, покупать и продавать те же активы, что и сам ФРС? Особенно в прошлом года, когда в ответ на пандемию центробанк резко расширил типы активов, которые он покупает?

Кодекс поведения ФРС предписывает чиновникам «избегать любой деловой активности, которая может хотя бы наводить на мысль о конфликте интересов личности, системы и общества».

В ответ на вопрос CNBC пресс-секретарь ФРС заявил, что Пауэлл приказал пересмотреть правила этики ФРС, касающиеся «допустимых для чиновников финансовых активов и деятельности».

Ответ чиновников

Пресс-секретарь сказал CNBC, что Пауэлл не имел влияния на решение центробанка о покупке отдельных муниципальных облигаций, но облигации содержались на совместном счете, которым Пауэлл мог распоряжаться. Он решил не торговать муниципальными облигациями в 2019.

Баркин отказался от комментариев, но, похоже, не имел влияния на покупку Федрезервом отдельных облигаций.

Розенгрен объявил, что он воздержится от трейдинга, пока он будет находиться во главе банка. Роберт Каплан, президент Федерального резервного банка Далласа, активно торговавший отдельными акциями на миллионы долларов, также заявил, что прекратит трейдинг, однако, отметив, что он не нарушал правил этики ФРС.

Пресс-секретарь Розенгрена заявил, что он «позаботился, чтобы его личные сбережения и инвестиционные сделки не выходили за рамки разрешенного правилами этики ФРС».

Пришло время изменить правила этики

Но Деннис Келлехер, CEO некоммерческой организации Better Markets, считает, что если действия чиновников не нарушали правила ФРС, эти правила надо изменить.

«Если такая деятельность разрешена действующим правилам ФРС, это лишь показывает, что правила ФРС ужасно несовершенны», — прокомментировал Келлехер.

Розенберг и Каплан не торговали во время так называемого «блэкаут-периода», когда чиновники Федрезерва не могут публично обсуждать монетарную политику. Но, по словам Келлехер, во время коронакризиса «весь год должен считаться блэкаут-периодом», ведь ФРС постоянно обсуждает и модифицирует свою политику в ответ на быстрые изменения ситуации.