В Жашкове не планируют переименовывать улицу, названную в честь "единороски" Терешковой

В Жашкове, что на Черкасщине, в связи с отсутствием обращений граждан городской совет отказывается выполнять закон о декоммунизации и переименовать улицу, названную в честь космонавтки, деятеля Компартии, ныне депутата от "Единой РоSSии" в Госдуме Валентины Терешковой.

Об этом говорится в ответе Жашковского городского совета на запрос корреспондента LB.ua.

В то же время по информации местных чиновников, вопрос переименования улиц планируется завершить до 2021 года "в связи с наличием других проблем в городе".

По словам собеседника из горсовета, местные жители не подают предложения для переименования улиц.

Улицы в честь космонавтки Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Ранее в Подольске также отказались переименовывать улицу, названную в честь Терешковой.

12 июля на сессии городского совета Малина, Житомирской области, переименовали улицу имени Терешковой. Теперь улица будет называться Космонавта Каденюка. Также в Радивилове Ровенской области депутаты со второй попытки переименовали улицу и переулок, названные в честь космонавтки.