Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева, - ZN.UA

Крищенко необходим для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра.

Мэр Киева Виталий Кличко планирует назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева Андрея Крищенко на сессии Киевсовета в четверг, 23 сентября.

Об этом сообщает ZN.UA.

По данным издания, Кличко и Крищенко всегда работали добрососедски и взаимовыгодно, а сам мэр неоднократно говорил разным людям в своем окружении: "Таких бы, как Крищенко, и клонировать".

Издание пишет, что предложение городского головы Киева Крищенко принял сразу, а "его назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко".

Отмечается, что Крищенко необходим Кличко, в частности, для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом обыски периодически проходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях столицы.

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили днем ранее. По данным источников LB.ua , желание уволить главу столичной полиции было связано с его рабочими отношениями с мэром города.

Крищенко руководил столичной полицией с конца 2015 года. Он прославился в апреля 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.