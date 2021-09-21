Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева, - ZN.UA
Крищенко необходим для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра.
Мэр Киева Виталий Кличко планирует назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева Андрея Крищенко на сессии Киевсовета в четверг, 23 сентября.
Об этом сообщает ZN.UA.
По данным издания, Кличко и Крищенко всегда работали добрососедски и взаимовыгодно, а сам мэр неоднократно говорил разным людям в своем окружении: "Таких бы, как Крищенко, и клонировать".
Издание пишет, что предложение городского головы Киева Крищенко принял сразу, а "его назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко".
Отмечается, что Крищенко необходим Кличко, в частности, для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом обыски периодически проходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях столицы.
Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили днем ранее. По данным источников
Крищенко руководил столичной полицией с конца 2015 года. Он прославился в апреля 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.