Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева, - ZN.UA

Крищенко необходим для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра.

Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева, - ZN.UA
Фото: npu.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко планирует назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева Андрея Крищенко на сессии Киевсовета в четверг, 23 сентября.

Об этом сообщает ZN.UA.

По данным издания, Кличко и Крищенко всегда работали добрососедски и взаимовыгодно, а сам мэр неоднократно говорил разным людям в своем окружении: "Таких бы, как Крищенко, и клонировать".

Издание пишет, что предложение городского головы Киева Крищенко принял сразу, а "его назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко".

Отмечается, что Крищенко необходим Кличко, в частности, для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом обыски периодически проходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях столицы.

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили днем ранее. По данным источников LB.ua, желание уволить главу столичной полиции было связано с его рабочими отношениями с мэром города.

Крищенко руководил столичной полицией с конца 2015 года. Он прославился в апреля 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.

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