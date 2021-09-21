Менее половины депутатов Рады вакцинировались от коронавируса

"Это позор, когда Верховная Рада требует от людей вакцинироваться, а сама этого не выполняет".

Менее половины депутатов Верховной Рады вакцинировались от коронавируса.

Об этом рассказал глава медицинского комитета, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я сегодня не предложил, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь. Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоняем. Я вернулся из Вены, я это видел. Перед входом в зал, если вакцинирован - прошу, если не вакцинирован - на деньги сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", - сказал он.

Напомним, что во время этого же эфира министр охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что не исключает введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19.