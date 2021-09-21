Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря. Планирует ввести «желтую зону»

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря. Планирует ввести «желтую зону»
Фото: pixabay

Ситуация в Украине

«Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях — 19%», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые правила адаптивного карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых привиты первой дозой не менее 80% персонала.

«Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни», — отметил Шмыгаль.

«Желтая зона»

21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление желтого эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября.



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