Зеленский: Генассамблея ООН - одна из площадок, где можно найти решение по Донбассу и Крыму

Президент считает, что Украина должна максимально эффективно использовать визит в США для двусторонних встреч.

Президент Владимир Зеленский считает, что Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест оккупации Россией части Донбасса и полуострова Крым.

Об этом он заявил во время визита в Нью-Йорк, сообщает телеканал "Дом".

"Сложно сказать. Но одна из центральных площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, - это Генассамблея ООН ", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина должна быть "примером страны, которая не изменяет своим интересам".

"И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны обходить такую возможность", - отметил президент.

Зеленский акцентировал, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с различными странами.

"Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны РоSSийской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - сказал Зеленский.

Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", - добавил Зеленский.

Президент также акцентировал, что с точки зрения геополитической ситуации, "трясет весь мир", но эти проблемы можно решить "только через диалог, через стремление к стабильности".

Напомним, 20 сентября Зеленский отправился в США , где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН .

Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку и в 22:00 по Киеву стартовала 76-я сессия Генассамблеи. Первая неделя была организационной, а высокая неделя дебатов стартует во вторник, 21 сентября, и продлится до понедельника, 27 сентября. Нынешние дебаты называют "гибридными", поскольку выступления руководителей государств будут происходить как лично, так и в формате видео. Начнется сессия с украинского вопроса.

В рамках Генассамблеи ожидаются также двусторонние встречи глав государств и правительств и ряд министерских заседаний. Правда, большинство делегатов будут встречаться вне здания ООН . По требованию самой организации и США , как принимающей стороны, количество мест для проведения встреч в штаб-квартире будет ограниченным.

Всего подтвердили свое личное присутствие на высокой неделе представители 83-х стран.