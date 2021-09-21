Польша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в Крыму
"Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Министерство иностранных дел Польши осудило проведение выборов в роSSийскую Госдуму в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИД.
Варшава выразила разочарование действиями роSSийских властей, помешавших работе наблюдательной миссии ОБСЕ. Такие действия, по оценкам дипломатического ведомства, ставят под сомнение намерения РоSSийской Федерации отстаивать демократические ценности.
Последовательная системная кампания власти РоSSийской Федерации, направленная против гражданского общества РоSSии, оппозиции и свободных СМИ, затрудняла доступ к независимой информации, мешала представителям оппозиции выдвигаться кандидатами, а также осложняла свободное волеизъявление россиян. Поэтому это "может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов".
"Министерство иностранных дел также считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове, незаконно оккупированном РоSSийской Федерацией. Оно также осуждает массовое предоставление роSSийских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Выборы в Госдуму РФ продолжались с 17 по 19 сентября. Голосование проходило, среди прочего, на территории Крыма, который является оккупированной украинской территорией. РоSSия также привлекла к голосованию жителей оккупированных районов Донбасса. В ходе голосования были зафиксированы массовые нарушения.
РоSSийские СМИ сообщили, что в Ростовской области РоSSии некоторым избирателям, которые приехали голосовать с оккупированных территорий Донбасса, выдавали роSSийские паспорта прямо перед участком. В этой области от "Единой РоSSии" баллотировался бывший главарь "ДНР" Александр Бородай.
Министерство иностранных дел Украины предупредило, что эти выборы имеют сомнительную легитимность, Украина введет санкции из-за проведения выборов в Государственную думу на этих территориях.
Напомним, Европейский парламент 16 сентября одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с Россией.
Члены парламента призвали Евросоюз быть готовым к непризнанию результатов выборов в Государственную думу, если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права. Это должно повлечь за собой отстранение страны от участия в международных парламентских ассамблеях, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы.