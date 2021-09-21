Польша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в Крыму

Министерство иностранных дел Польши осудило проведение выборов в роSSийскую Госдуму в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИД .

Варшава выразила разочарование действиями роSSийских властей, помешавших работе наблюдательной миссии ОБСЕ . Такие действия, по оценкам дипломатического ведомства, ставят под сомнение намерения РоSSийской Федерации отстаивать демократические ценности.

Последовательная системная кампания власти РоSSийской Федерации, направленная против гражданского общества РоSSии, оппозиции и свободных СМИ , затрудняла доступ к независимой информации, мешала представителям оппозиции выдвигаться кандидатами, а также осложняла свободное волеизъявление россиян. Поэтому это "может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов".

"Министерство иностранных дел также считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове, незаконно оккупированном РоSSийской Федерацией. Оно также осуждает массовое предоставление роSSийских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Выборы в Госдуму РФ продолжались с 17 по 19 сентября. Голосование проходило, среди прочего, на территории Крыма, который является оккупированной украинской территорией. РоSSия также привлекла к голосованию жителей оккупированных районов Донбасса. В ходе голосования были зафиксированы массовые нарушения.

РоSSийские СМИ сообщили, что в Ростовской области РоSSии некоторым избирателям, которые приехали голосовать с оккупированных территорий Донбасса, выдавали роSSийские паспорта прямо перед участком. В этой области от "Единой РоSSии" баллотировался бывший главарь "ДНР" Александр Бородай.

Министерство иностранных дел Украины предупредило, что эти выборы имеют сомнительную легитимность, Украина введет санкции из-за проведения выборов в Государственную думу на этих территориях.

Напомним, Европейский парламент 16 сентября одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с Россией .