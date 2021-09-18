В Ростовской области избирателям из оккупированного Донбасса выдавали паспорта РФ прямо перед голосованием

17 сентября паспорта РФ получили около 400 жителей самопровозглашенных "республик" Донбасса.

?В Ростовской области избирателям из оккупированного Донбасса выдавали паспорта РФ прямо перед голосованием
Фото: Facebook/Прокуратура города Киева

В Ростовской области РоSSии некоторым избирателям, которые приехали голосовать с оккупированных территорий Донбасса, выдавали роSSийские паспорта прямо перед участком.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

Как рассказал один из избирателей, он получил паспорт после приезда в Матвеево-Курганском сельском поселении. Мужчина отметил, что "очень рад, что у него есть возможность проголосовать".

Издание "Кавказский узел" пишет, что 17 сентября роSSийские паспорта получили сразу около 400 жителей самопровозглашенных "республик" Донбасса. Сразу после этого их на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил, что организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, чтобы граждане с роSSийскими паспортами смогли проголосовать.

Напомним, в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто. Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей, получивших роSSийские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму РФ.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указы Путина "никчемными".

В начале сентября СБУ снова зафиксировал массовую паспортизацию жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ.

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