Долги по зарплате превысили 4 млрд грн, военным задолжали 1,5 млрд грн, - Порошенко

В Украине слабая экономическая политика, из-за которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель, вызвала рост задолженности по выплате заработной платы.

Об этом в Днепре во время выступления на Форуме «От фундамента государственности в Украину будущего» заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

«Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018 году она была 2,8 млрд, а сегодня сумма задолженности перепрыгнула 4 миллиарда», - отмечает Петр Порошенко.

По его словам, 1,5 млрд грн нынешняя власть уже задолжала украинской армии.

«Два года - с 2019 года, с нашей каденции, они не повышали денежное довольствие. А сегодня не выплачивают даже то, что начисляют. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлены строительства общежитий», - констатирует Порошенко.

Он добавил, что 330 миллионов гривен "задолжали врачам, которые должны выходить на передовую, для того чтобы защищать украинцев и их жизни от ковида".

Порошенко напомнил, что с 2014 до 2019 года зарплата в Украине выросла почти в три раза - и минимальная, и средняя.

«Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС», - напомнил Порошенко.

«У нас получалось обеспечить рост экономики. ВВП , когда я принял страну, был 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 году это было 3 трлн 500 млрд грн. Почти в три раза. Это - статистика. Посмотрите доходы бюджета. В 2015 году поступления бюджета составляли 456 млрд. В 2019 году - 1 трлн 300 млрд. В три раза мы увеличили поступления бюджета за счет детенизации и борьбы с коррупцией. Цифры говорят лучше, чем лживые сообщения фейковых новостей олигархических телеканалов», - добавил Порошенко.

Он отметил, что европейские стандарты жизни предусматривают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан. Порошенко подчеркнул, что «Европейская Солидарность» призывает срочно за счет средств МВФ выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить долги по зарплате перед военными и врачами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.