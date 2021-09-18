Долги по зарплате превысили 4 млрд грн, военным задолжали 1,5 млрд грн, - Порошенко
Причина долгов - слабая экономическая политика.
В Украине слабая экономическая политика, из-за которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель, вызвала рост задолженности по выплате заработной платы.
Об этом в Днепре во время выступления на Форуме «От фундамента государственности в Украину будущего» заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.
«Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018 году она была 2,8 млрд, а сегодня сумма задолженности перепрыгнула 4 миллиарда», - отмечает Петр Порошенко.
По его словам, 1,5 млрд грн нынешняя власть уже задолжала украинской армии.
«Два года - с 2019 года, с нашей каденции, они не повышали денежное довольствие. А сегодня не выплачивают даже то, что начисляют. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлены строительства общежитий», - констатирует Порошенко.
Он добавил, что 330 миллионов гривен "задолжали врачам, которые должны выходить на передовую, для того чтобы защищать украинцев и их жизни от ковида".
Порошенко напомнил, что с 2014 до 2019 года зарплата в Украине выросла почти в три раза - и минимальная, и средняя.
«Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС», - напомнил Порошенко.
«У нас получалось обеспечить рост экономики. ВВП, когда я принял страну, был 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 году это было 3 трлн 500 млрд грн. Почти в три раза. Это - статистика. Посмотрите доходы бюджета. В 2015 году поступления бюджета составляли 456 млрд. В 2019 году - 1 трлн 300 млрд. В три раза мы увеличили поступления бюджета за счет детенизации и борьбы с коррупцией. Цифры говорят лучше, чем лживые сообщения фейковых новостей олигархических телеканалов», - добавил Порошенко.
Он отметил, что европейские стандарты жизни предусматривают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан. Порошенко подчеркнул, что «Европейская Солидарность» призывает срочно за счет средств МВФ выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить долги по зарплате перед военными и врачами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.
«Обеспечьте рост. Сделайте так, чтобы люди рост ВВП чувствовали на собственном кармане. Это то, в чем сегодня нуждается в первую очередь украинский народ, и мы знаем, как это сделать», - резюмирует лидер «Европейской Солидарности».