После выборов в Государственную думу будет радикализация РоSSии в отношении Украины, - Гармаш

"Нас ожидает еще большая конфронтация государственных органов РоSSии".

После выборов в Государственную думу будет радикализация РоSSии в отношении Украины, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

После проведенных Россией выборов в Государственную думу состоится радикализация политики Кремля в отношении Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

"Нас ожидает радикализация, еще большая конфронтация государственных органов РоSSии, Госдумы частности, в отношении Украины. Соответственно, информационный рынок РоSSии будет настроен еще более против Украины. Соответственно, будут настраивать население против Украины. И, наверное, Путину для чего-то это нужно", - сказал Гармаш.

На вопрос, использует ли Владимир Путин жителей Донбасса, Гармаш ответил: "Да".

"Они проголосуют (жители ОРДЛО - ред.) или же за них нарисуют так, как надо Путину, конечно. А там монопольно агитация ведется только за "Единую РоSSию". Кстати, опять же агитация - это избирательная кампания, она происходит на территории Украины", - сказал представитель украинской делегации в ТКГ.

Напомним, выборы в Госдуму РФ начались 17 сентября и продлятся три дня. РоSSия позволяет избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздает свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что они смогут проголосовать. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" будет баллотироваться бывший главарь "ДНР" Александр Бородай. Всего в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных нет.

Министерство иностранных дел Украины предупредило, что эти выборы имеют сомнительную легитимность, поскольку несколько округов расположены на территории оккупированного Крыма и города Севастополя, а к голосованию также допущены украинские граждане из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому Украина введет санкции из-за проведения выборов в Госдуму на этих территориях.

Украина призвала иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на РоSSийскую Федерацию, в частности, путем расширения против нее санкций.

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