США признали, что их беспилотник убил в Афганистане 10 гражданских лиц

Американцы назвали удар "трагической ошибкой".

США признали, что их беспилотник убил в Афганистане 10 гражданских лиц
Фото: ЕРА/UPG

США признали, что в результате удара беспилотника в Кабуле, за несколько дней до вывода американских войск из страны, погибли 10 гражданских лиц.

Об этом пишет bbc.com.

Расследование Центрального командования США установило, что в результате удара погибли гуманитарный работник и девять членов его семьи, в том числе семеро детей. Младшему ребенку, Сумае, было всего два года.

По словам генерала Кеннета Маккензи, американская разведка отслеживала машину гуманитарного работника в течение восьми часов, считая, что она была связана с местным отделением группировки Исламского государства.

Автомобиль заметили на территории, связанной с ИГ, и его движение соответствовало другим разведывательным данным о планах террористической группы нападения на аэропорт Кабула.

В какой-то момент беспилотник увидел, как люди загружают в багажник автомобиля что-то вроде взрывчатки, но это оказались емкости с водой.

Удар произошел, когда Замайри Акмади подъехал к своему дому в 3 км от аэропорта.

После удара с дрона раздался второй взрыв, который, по первым заявлениям американцев, доказывал, что в автомобиле действительно была взрывчатка. Однако позже расследование показало, что, скорее всего, это взорвался баллон с пропаном рядом с авто.

Один из убитых, Ахмад Насер, был переводчиком в вооруженных силах США. Другие жертвы ранее работали в международных организациях и имели визы, позволявшие им въезд в США. Известно, что они ждали подтверждения эвакуации из Афганистана.

Генерал Маккензи назвал этот удар "трагической ошибкой". Ужасные последствия просчета вооруженных сил США вызвали вопросы о точности будущих контртеррористических операций в Афганистане, когда американцы больше не будут находиться в стране.

Катастрофа также продемонстрировала ужасные человеческие жертвы войны, которая в последнее время велась преимущественно с воздуха.

Напомним, в конце августа американские военные в воскресенье, 29 августа, нанесли авиаудар по автомобилю со смертником "Исламского государства" в Кабуле, который собирался устроить теракт в районе аэропорта, где продолжалась эвакуация.

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