Польша обеспокоена наплывом заробитчан из Украины

Польша обеспокоена массовым наплывом заробитчан из Украины. Конечно, украинские заробитчане сейчас делают большой вклад в экономику соседней страны, однако поляки увидели тревожный сигнал в том, что украинцы так массово покидают свою родину.

Заробитчане из Украины вызвали обеспокоенность в Польше: что подметили поляки

Об этой проблеме заговорило польское издание Tygodnik Powszechny. По мнению тамошних журналистов, независимая Украина оказалась не так уж привлекательна и комфортна для жизни, коль столько ее граждан выезжает на заработки за границу.

В статье также пишут о демографической проблеме, которая с каждым годом становится в Украине все острее. Из-за низкой рождаемости население нашей страны стареет и сокращается уже 30 лет подряд. При этом усугубляет проблему массовый отток молодых и трудоспособных граждан.

Заробитчане из Украины вызвали обеспокоенность в Польше: что подметили поляки

Таким образом, можно сделать вывод, что независимая Украина – не самое комфортное место для проживания.

При этом сама Польша предпринимает шаги, чтобы задержать украинских заробитчан у себя подольше. Они вносят неоценимый вклад в экономику страны. И, кроме того, Польша надеется, что молодые украинцы помогут решить ей свои демографические проблемы. Для этого в сейме республики готовят к принятию закон, который даст налоговые преференции заробитчанам и будет стимулировать их задержаться в Польше надолго.

Согласно этому закону заробитчане получат льготное, 50-процентное, налогообложение в течение первых четырех лет работы в Польше. Польское государство будет платить за них взносы в Пенсионный фонд и страховые фонды, связанные с временной потерей трудоспособности.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы КрымаВ Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО принял решение об увеличении оборонного бюджета Украины на 2022 годСНБО принял решение об увеличении оборонного бюджета Украины на 2022 год
Зеленский своим указом утвердил Стратегический оборонный бюллетень УкраиныЗеленский своим указом утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины
РоSSия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, - КислицаРоSSия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, - Кислица
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход УкраиныЗеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход Украины
Кинологи силовых служб Украины провели антитеррористические ученияКинологи силовых служб Украины провели антитеррористические учения
Беларусь заявила об обстреле пограничного столба с территории УкраиныБеларусь заявила об обстреле пограничного столба с территории Украины
Вопрос о переходе Украины в "желтую" зону рассмотрят на следующей неделе, - ЛяшкоВопрос о переходе Украины в "желтую" зону рассмотрят на следующей неделе, - Ляшко
Вступление Украины в НАТО имеет стратегическое значение для Европы и США - УолкерВступление Украины в НАТО имеет стратегическое значение для Европы и США - Уолкер
Посольство Украины в Австралии приостановило прием граждан до 18 октябряПосольство Украины в Австралии приостановило прием граждан до 18 октября
Последние новости
Подгружаем последние новости