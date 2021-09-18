Польша обеспокоена наплывом заробитчан из Украины

Польша обеспокоена массовым наплывом заробитчан из Украины. Конечно, украинские заробитчане сейчас делают большой вклад в экономику соседней страны, однако поляки увидели тревожный сигнал в том, что украинцы так массово покидают свою родину.

Об этой проблеме заговорило польское издание Tygodnik Powszechny. По мнению тамошних журналистов, независимая Украина оказалась не так уж привлекательна и комфортна для жизни, коль столько ее граждан выезжает на заработки за границу.

В статье также пишут о демографической проблеме, которая с каждым годом становится в Украине все острее. Из-за низкой рождаемости население нашей страны стареет и сокращается уже 30 лет подряд. При этом усугубляет проблему массовый отток молодых и трудоспособных граждан.

Таким образом, можно сделать вывод, что независимая Украина – не самое комфортное место для проживания.

При этом сама Польша предпринимает шаги, чтобы задержать украинских заробитчан у себя подольше. Они вносят неоценимый вклад в экономику страны. И, кроме того, Польша надеется, что молодые украинцы помогут решить ей свои демографические проблемы. Для этого в сейме республики готовят к принятию закон, который даст налоговые преференции заробитчанам и будет стимулировать их задержаться в Польше надолго.