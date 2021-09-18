В Афганистане министерство по делам женщин заменили министерством добродетели

Талибы также сообщили, что к обучению в средней школе могут вернуться только мальчики.

В Афганистане талибы закрыли министерство по делам женщин и заменили его министерством добродетели, которое когда-то придерживалось строгих религиозных доктрин.

Об этом пишет bbc.com.

Вывески на министерстве уже заменили, а в социальных сетях распространяют видео, где сотрудницы старого ведомства под стенами нового требуют, чтобы им разрешили вернуться к работе.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Полное название ведомства - Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Оно существовало еще до прихода талибов к власти, но работа ведомства активизировалась во время их правления с 1996 по 2001 год.

Министерство отвечало за работу полиции нравов, которая обеспечивала соблюдение исламского религиозного закона - шариата. Среди прочего, известно, что работники министерства избивали женщин, которые, по их мнению, были одеты "нескромно" или находились на улице без мужчин-опекунов.

Правозащитники критиковали ведомство за подавление инакомыслия, насильственное применение ограничений в отношении граждан, а также распространение страха и недоверия в общинах.

Талибы, со своей стороны, подчеркивают важность учреждения для служения исламу.

Ранее министерство образования Афганистана также сообщило об отмене обучения для женщин в средней школе.

В заявлении, опубликованном накануне открытия афганских школ в субботу, говорится: "Все учителя и ученики-мужчины должны посещать свои учебные заведения".

Напомним, за последние 20 лет афганские женщины добились возвращения ряда основных прав, но сейчас их достижения оказались под угрозой. Лидеры "Талибана" обещали подстраиваться к изменениям в Афганистане, однако действия боевиков все больше противоречат обещаниям.

Недавно стало известно, что женщины в Афганистане смогут продолжить обучение в университетах, в частности, в аспирантуре, но классы будут разделять по половому признаку, и обязательной будет исламская одежда.