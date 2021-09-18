На Донбассе ранены двое украинских военных

За сутки оккупанты 7 раз нарушили "тишину".

В течение пятницы, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя роSSийские наемники дважды осуществили массовые обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на утро субботы, 18 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 16 сентября роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли город Счастье на Луганщине, в результате обстрела был ранен глава ВЦА Александр Дунец.