СБУ провела масштабные учения на границе с РоSSией

По легенде тренировок, на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях с привлечением более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе учений были усилены режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов", - говорится в сообщении.

По легенде тренировок, на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины. Во исполнение своей задачи "злоумышленники" пытались совершить "диверсии" на нескольких оборонных и промышленных объектах.

Для разоблачения и обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, накануне СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью. По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции.

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