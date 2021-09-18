СБУ провела масштабные учения на границе с РоSSией

По легенде тренировок, на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях с привлечением более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе учений были усилены режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов", - говорится в сообщении.

По легенде тренировок, на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины. Во исполнение своей задачи "злоумышленники" пытались совершить "диверсии" на нескольких оборонных и промышленных объектах.

Для разоблачения и обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ , Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.