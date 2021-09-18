Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков

Профильным управлениям парламента необходимо время, чтобы подготовить документ к рассмотрению.

Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховная Рада на следующей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект об олигархах.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что ... на следующей неделе предстоит понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет много времени, я думаю, что несколько дней точно пойдет", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на заседании 1 июля. За это решение проголосовали 275 депутатов.

Сегодня, 17 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект об олигархах ко второму чтению. Было учтено только 13 депутатских поправок из 1271.

Решение о том, кто является олигархом, по-прежнему возлагается на Совет национальной безопасности и обороны. Но теперь добавлена обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО и аргументировать свое решение перед ними и рассматривать их возражения.

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