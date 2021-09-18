СНБО принял решение об увеличении оборонного бюджета Украины на 2022 год

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 17 сентября был рассмотрен бюджет сектора безопасности и обороны на 2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"По результатам рассмотрения СНБО принял решение рекомендовать правительству при подготовке проекта государственного бюджета на следующий год увеличить финансирование сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП , или 319,4 млрд грн (с 5,93% ВВП в 2021 году)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные средства планируется направить на повышение денежного обеспечения военных и полиции, предоставление жилья, обеспечение новейшим вооружением и реализацию ряда других программ.

Отдельно СНБО также рассмотрел вопрос о допуске иностранных военных из стран НАТО для проведения учений "Объединенные усилия-2021", которые начнутся в сентябре.

Напомним, что Минобороны задолжало военнослужащим Вооруженных сил Украины почти 1,5 миллиарда гривень обязательных выплат. Большая часть этой суммы - 1,27 млрд гривень - это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление