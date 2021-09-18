Зеленский своим указом утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

В документе сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года.

Зеленский своим указом утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором отражена стратегия военной безопасности Украины.

Соответствующий указ №473/2021 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, одно из которых - обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

"В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года, согласно которому силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности", - говорится в сообщении.

На основе Стратегического оборонного бюллетеня Украины, как отмечается, будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.

Реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.

Напомним, в конце августа Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства".

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