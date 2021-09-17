КСУ признал неконституционной невозможность пересмотра пожизненного заключения

КСУ обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81 и 82 УК, в соответствие с Конституцией Украины и принятым решением.

Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующими Конституции Украины ст.1, ст.81 и ч.1 ст.82 Уголовного кодекса Украины о невозможности пересмотра приговора лицу, осужденному на отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КСУ.

"Учитывая установленные Европейским судом по правам человека факты нарушения Украиной ст.3 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод 1950 года - ред.) на основании того, что наказание в виде пожизненного лишения свободы является наказанием без перспективы освобождения, и с учетом того, что ч.2 ст.28 Конституции Украины является тождественной ст.3 Конвенции, КС считает, что установленное Кодексом наказание в виде пожизненного лишения свободы в качестве наказания без перспективы освобождения несовместимо с требованиями Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение КСУ основывается на документах международного права и учитывает практику органов конституционной юрисдикции европейских стран - Германии, Польши , Румынии, Литвы, Венгрии, а также западную научную доктрину.

КСУ обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81 и 82 УК, в соответствии с Конституцией Украины и принятым решением.

Напомним, в прошлом году Кабинет Министров Украины предложил ввести право на досрочное освобождение для осужденных на пожизненное заключение после того, как они отбудут наказание в виде лишения свободы в течение 25 лет.