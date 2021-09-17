Оккупанты с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
С начала этих суток в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушень режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.