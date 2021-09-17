СНБО запустил систему мониторинга "олигархов"

Она будет использоваться в случае принятия Верховной Радой законопроекта №5599.

Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга "олигархов", которая будет использоваться в случае принятия Верховной Радой законопроекта №5599.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинга 17 сентября.

"Мы имели отчет о том, что аппаратом СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система ... которая имеет систему третьего класса, самого высокого уровня сложности, которая сможет в процессе проводить мониторинг всех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга. Такая система готова", - сказал Данилов на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и под грифом "секретно".

"Это первая система, которая имеет такую разветвленную систему и такую защиту. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на заседании 1 июля. За это решение проголосовали 275 депутатов.

Сегодня, 17 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект об олигархах ко второму чтению. Было учтено только 13 депутатских поправок из 1271.

Решение о том, кто является олигархом, по-прежнему возлагается на Совет национальной безопасности и обороны. Но теперь добавлена обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО и аргументировать свое решение перед ними и рассматривать их возражения.