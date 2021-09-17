В Офисе президента подтвердили участие Зеленского в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН .

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США . Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН , выступит там с речью", - отметил он.

Никифоров добавил, что у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН , представителями бизнеса и украинской общиной в США .