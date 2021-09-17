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2021-09-17
В Офисе президента подтвердили участие Зеленского в Генассамблее ООН
Визит президента в США начнется 20 сентября.
Фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.
"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", - отметил он.
Никифоров добавил, что у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН, представителями бизнеса и украинской общиной в США.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал ООН за игнорирование саммита Крымской платформы.