В Офисе президента подтвердили участие Зеленского в Генассамблее ООН

Визит президента в США начнется 20 сентября.

В Офисе президента подтвердили участие Зеленского в Генассамблее ООН
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", - отметил он.

Никифоров добавил, что у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН, представителями бизнеса и украинской общиной в США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал ООН за игнорирование саммита Крымской платформы.

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