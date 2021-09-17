Почти все правление "Нафтогаза", кроме Витренко, могут уволить на следующей неделе, - СМИ

Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду.

Почти все правление "Нафтогаза", кроме Витренко, могут уволить на следующей неделе, - СМИ
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабинет министров на следующей неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины". Однако глава правления Юрий Витренко останется в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что после отставки трех членов наблюдательный совет НАК практически не может работать из-за отсутствия кворума. В этом случае функции наблюдательного совета выполняет Кабмин.

"Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду", - сказал один из собеседников агентства.

В частности, ожидается увольнение финансового директора Питера ван Дрили и директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы НАК.

Также может быть уволен первый заместитель председателя правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

По информации РБК-Украина, место Переломы может занять Олег Диденко, который уже работал в НАК и с 2014 по 2020 год, возглавлял дочернюю компанию "Газ Украины". Теклюка может заменить Владислав Воловик, который был заместителем Диденко в "Газ Украины".

Напомним, на прошлой неделе три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.

Витренко раскритиковал независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и назвал их назначенцами посольств.

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