Коломойский опроверг версию о "переговорах на футболе"

Бизнесмен Игорь Коломойский уверяет, что на матче "Динамо" - "Бенфика" ни с кем не проводил серьезных переговоров, а с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым поздоровался, потому что спутал его с бывшим владельцем VAB Банка Олегом Бахматюком.

Об этом Коломойский рассказал в комментарии УП.

"Вы меня спрашиваете о Чернышове, так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк (бывший владелец VAB Банка и "Финансовой инициативы" Олег Бахматюк, которого подозревают в растрате миллиардного кредита НБУ, - ред.) вернулся, потому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова - это, Бахматюк вернулся? А он мне говорит: «ты что, это же Чернышов»", - пояснил Коломойский.

На уточняющий вопрос, почему они разговаривали с министром около получаса, как об этом пишут СМИ , Коломойский ответил: "Да я его же не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышовым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым".

Так же Коломойский рассказал о своем разговоре с Арахамией, подтверждая версию главы фракции "Слуга народа".

"Он уже журналистам сказал о шутках, то я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?». Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "ты что им дудки купил?» Он мне в ответ кричит: "потому что они просили." Я ему крикнул: "да возьми своих детей в парламент, пусть Разумкова дудят. Я еще ему сказал: готовься декларацию подавать", - добавил бизнесмен.

Накануне журналист Михаил Ткач обнародовал фото из вип-ложи стадиона, где было много чиновников, и они якобы вели переговоры, в частности, о голоса для отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал обнародованные в соцсетях фото и заявил, что он с Коломойским только обменялся шутками по закону об олигархах.