Представитель правительства в парламенте находится в реанимации с ковидом, - Арахамия

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде и глава секретариата парламентской фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил во время брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает Укринформ.

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте - ред.) И глава секретариата", - сказал Арахамия.

Нардеп также призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19, чтобы уберечь себя от переноса заболевания в осложненной форме.

Напомним, Тарас Мельничук стал представителем правительства в Раде в июне. На этом посту он сменил коллегу по фракции Василия Мокана.