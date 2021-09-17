Профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению. Были учтены только 13 депутатских поправок из 1 271.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк из "Голоса".

"Голосовали: 10 "за", 1 "против" (Рахманин), 0 воздержались. Плохо, что в решении комитета прописано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре. То есть без права депутатов озвучить свои правки в зале. Это будет грубое нарушение регламента", - заявил Железняк.

По его словам, в законопроект добавлен новый субъект - представитель олигарха, детализируется понятие "признак участия в политической жизни", уточняется, что контактом с олигархом также является телефонный разговор и тому подобное.

Решение о том, кто является олигархом, по-прежнему возлагается на Совет национальной безопасности и обороны. Но теперь добавлена обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО и аргументировать свое решение перед ними, а также рассматривать их возражения.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на заседании 1 июля.

Через два месяца омбудсмен Людмила Денисова заявила о несоответствии законопроекта об олигархах Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

В замечаниях Денисовой сказано, что внесение олигархов в реестр "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть внесению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией.

Инициативу получить заключение Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах поддержали 4 из 5 парламентских фракций.

Министр юстиции Денис Малюська посоветовал депутатам принять законопроект об олигархах до получения выводов Венецианской комиссии. По словам министра, законопроект после второго чтения будет отличаться от первого, а комиссия это не сможет учесть.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков все же направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию уже после первого чтения. Пока ее выводов не было.