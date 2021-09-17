Глава БЭБ хочет проверить, не разворовывают ли в Украине международную помощь

Использование международной помощи, которую получает Украина, почти не контролируется, что может привести к ее хищению.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник.

"Я вам расскажу. Сегодня очень серьезная ситуация, которая почти не контролируется, - материально-техническая помощь, которую получает государство в виде техники, программных продуктов, и как эффективно это все используется. У нас уже есть аналитика по этому вопросу. Мы должны понять, не разворовывают ли эту помощь, чтобы нам как стране доверяли", - сказал он.

По мнению главы БЭБ, бесконтрольность в этом вопросе вредит государству.

"Это вопрос имиджа нашего государства. Я готов об этом рассказать, давайте не в этом интервью", - добавил он.

Вместе с тем, Вадим Мельник не уточнил, может ли в этом случае речь идти о военной материально-технической помощи. "Не готов ответить", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос.

Напомним, что по закону о БЭБ, к задачам Бюро относится "выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи".