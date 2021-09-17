Глава БЭБ хочет проверить, не разворовывают ли в Украине международную помощь

"Это вопрос имиджа нашего государства".

Глава БЭБ хочет проверить, не разворовывают ли в Украине международную помощь
Фото: Макс Требухов

Использование международной помощи, которую получает Украина, почти не контролируется, что может привести к ее хищению.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник.

"Я вам расскажу. Сегодня очень серьезная ситуация, которая почти не контролируется, - материально-техническая помощь, которую получает государство в виде техники, программных продуктов, и как эффективно это все используется. У нас уже есть аналитика по этому вопросу. Мы должны понять, не разворовывают ли эту помощь, чтобы нам как стране доверяли", - сказал он.

По мнению главы БЭБ, бесконтрольность в этом вопросе вредит государству.

"Это вопрос имиджа нашего государства. Я готов об этом рассказать, давайте не в этом интервью", - добавил он.

Вместе с тем, Вадим Мельник не уточнил, может ли в этом случае речь идти о военной материально-технической помощи. "Не готов ответить", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос.

Напомним, что по закону о БЭБ, к задачам Бюро относится "выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы КрымаВ Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Глава БЭБ озвучил уровень зарплат в БюроГлава БЭБ озвучил уровень зарплат в Бюро
Глава БЭБ допускает возвращение в госбюжет части средств, выделенных на Бюро в этом годуГлава БЭБ допускает возвращение в госбюжет части средств, выделенных на Бюро в этом году
Конгресс может увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до $300 млнКонгресс может увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до $300 млн
В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19
"Украине больше не нужно выбирать между Израилем и арабским миром", - пресс-секретарь МИД Израиля Хайат"Украине больше не нужно выбирать между Израилем и арабским миром", - пресс-секретарь МИД Израиля Хайат
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава ГослесагентстваВ Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства
Глава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп ЗабродскийГлава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп Забродский
В СБУ прокомментировали вероятность гастролей Монгерштерна в УкраинеВ СБУ прокомментировали вероятность гастролей Монгерштерна в Украине
Всемирный банк посоветовал Украине ускорить вакцинацию пенсионеровВсемирный банк посоветовал Украине ускорить вакцинацию пенсионеров
Глава БЭБ объяснил многомиллионную декларацию бережливостьюГлава БЭБ объяснил многомиллионную декларацию бережливостью
Последние новости
Подгружаем последние новости