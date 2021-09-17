Глава БЭБ озвучил уровень зарплат в Бюро
Говорит, будет сопоставим с ГБР.
Средний оклад сотрудника Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет около 40 тыс. гривен. Это без учета различных надбавок.
Об этом в интервью LB.ua рассказал глава БЭБ Вадим Мельник.
"От 40 тыс. грн, это только должностной оклад ... Если учесть надбавки за выслугу и т.д., то люди смогут получать 60-70 тыс. грн. Это очень хорошая зарплата, и она будет мотивировать совершенствоваться", - сказал он в ответ на вопрос, какая будет заработная плата сотрудников Бюро.
Он добавил, что БЭБ заинтересовано в приеме на работу финансовых и экономических аналитиков.
"Сейчас думаю над тем, где взять аналитиков. Хорошие аналитики - это не специалисты по IT-анализу, а специалисты, которые способны понимать специфику бизнес-процессов. Возможно, кто-то из специалистов финансового мониторинга. Сейчас над этим работаем. Хочу предусмотреть в штате гражданских аналитиков", - добавил он.
Напомним, что Бюро экономической безопасности, которое должно заработать с 25 сентября, получит полномочия налоговой милиции (Государственной фискальной службы) и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.