Глава БЭБ озвучил уровень зарплат в Бюро

Говорит, будет сопоставим с ГБР.

Средний оклад сотрудника Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет около 40 тыс. гривен. Это без учета различных надбавок.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава БЭБ Вадим Мельник.

"От 40 тыс. грн, это только должностной оклад ... Если учесть надбавки за выслугу и т.д., то люди смогут получать 60-70 тыс. грн. Это очень хорошая зарплата, и она будет мотивировать совершенствоваться", - сказал он в ответ на вопрос, какая будет заработная плата сотрудников Бюро.

Он добавил, что БЭБ заинтересовано в приеме на работу финансовых и экономических аналитиков.

"Сейчас думаю над тем, где взять аналитиков. Хорошие аналитики - это не специалисты по IT-анализу, а специалисты, которые способны понимать специфику бизнес-процессов. Возможно, кто-то из специалистов финансового мониторинга. Сейчас над этим работаем. Хочу предусмотреть в штате гражданских аналитиков", - добавил он.