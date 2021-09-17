Арахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболе

Глава фракции "Слуга народа" прокомментировал фото со стадиона.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал обнародованные в соцсетях фото, на которых он в вип-ложе общается с бизнесменом Игорем Коломойским во время футбольного матча Лиги чемпионов "Динамо-Бенфика".

Об этом он рассказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

Фото: facebook.com/mixailotkach

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, еще пару недель есть - можно не декларироваться". Обменялись шутками о законе об олигархах", - пояснил Арахамия.

Он отметил, что пришел на матч вместе с женой, сыном и другом и не знал, что там будут министры, другие депутаты и бизнесмены.

"Я не знал, потому что я в ту ложу не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почетных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33, за бортиком, затем - ложа почетных гостей", - добавил Арахамия.

Ранее депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале рассказал, что ко второму чтению в законопроект готовят определенные правки, в частности, необходимость "декларировать контакты с олигархами".

"Декларировать встречи с олигархом теперь должны и руководители госкомпаний, а также патронажная служба Офиса Президента и Рады. Наверное, опять футболом вдохновились", - написал Железняк.

Накануне журналист Михаил Ткач обнародовал фото из вип-ложи стадиона.

"По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди, объединенные различными важными темами для разговоров. В вип-ложе был, например, Игорь Коломойский (на фото он общается с руководителем фракции президента в парламенте Давидом Арахамия) и его бизнес-партнер Евгений Геллер, был руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Немчинов, глава бюджетного комитета ВР Аристов, Борис Баум, конечно, Николай Тищенко, вице-премьер Уруский, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, депутат Иванчук, футбольные завсегдатаи братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и многие другие", - подписал фото журналист.

Напомним, 1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

2 сентября омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "будет происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией. Всего замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

Министр юстиции Денис Малюська посоветовал депутатам принять законопроект об олигархах до получения выводов Венецианской комиссии. По словам министра, законопроект после второго чтения будет отличаться от первого, а комиссия это не сможет учесть.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков все же направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию уже после первого чтения.

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