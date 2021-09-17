Всемирный экономический форум возвращается в Швейцарию. Пройдет в обычном формате

Во Всемирном экономическом форуме заявили, что ежегодная встреча форума состоится 17?21 января 2022 года в Давосе-Клостерс (Швейцария) — при непосредственном участии лидеров государств, представителей бизнеса и гражданского общества. Об этом говорится в официальном пресс-релизе форума.

Фото: epravda.com.ua

Чему будет посвящена встреча

Встреча в Давосе в январе следующего года будет посвящена развитию капитализма всех заинтересованных сторон, использованию технологий Четвертой промышленной революции и обеспечению более инклюзивного будущего в сфере труда.

«Ежегодная встреча в 2022 году станет первым событием мирового лидерства, которая определит повестку дня устойчивого восстановления. Пандемия усилила раскол в обществе. Это критический год для того, чтобы лидеры собрались вместе и сформировали необходимые партнерские отношения и политику. Встреча собирает прогрессивных лидеров, которые будут способствовать сотрудничеству многих заинтересованных сторон и решению актуальных мировых экономических, политических и общественных проблем», — говорится в сообщении.

Напомним

Всемирный экономический форум в Давосе, который должен был пройти в августе 2021 в Сингапуре, не состоялся.

В прошлом году в августе форум в Давосе перенесли с января на лето 2021 из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В декабре ВЭФ решил перенести встречу из швейцарского Давоса в Сингапур и провести его в середине мая этого года.

Однако из-за пандемии covid-19 мероприятие перенесли на август 2021 года.